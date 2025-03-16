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Около 30 подстанций отключились в Краснодаре из-за аварии

Крупная авария оставила без света жилые дома в станице Старокорсунской.

Источник: Комсомольская правда

В Карасунском округе Краснодара произошла крупная авария, вызвавшая отключение почти 30 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

Причиной аварийного отключения стало повреждение опоры электросети на пересечении улицы Красной в станице Старокорсунской и автодороги Краснодар — Кропоткин.

«Отключены на линии МВ10 кВ, ПС “СК-11” и 27 трансформаторных подстанций», — рассказали в ЕДДС Краснодара.

Из-за этого без электроснабжения остались жители домов в станице Старокорсунской. На место происшествия прибыла аварийная бригада для проведения восстановительных работ и устранения последствий аварии.