Около 30 подстанций отключились в Краснодаре из-за аварии

В Карасунском округе Краснодара произошла крупная авария, вызвавшая отключение почти 30 трансформаторных подстанций. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.
Причиной аварийного отключения стало повреждение опоры электросети на пересечении улицы Красной в станице Старокорсунской и автодороги Краснодар — Кропоткин.
«Отключены на линии МВ10 кВ, ПС “СК-11” и 27 трансформаторных подстанций», — рассказали в ЕДДС Краснодара.
Из-за этого без электроснабжения остались жители домов в станице Старокорсунской. На место происшествия прибыла аварийная бригада для проведения восстановительных работ и устранения последствий аварии.