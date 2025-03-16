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В Новосибирске вагон с цементом сошел с рельсов

К счастью, никто не пострадал.

Источник: Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СК России

В воскресенье, 16 марта, произошло ЧП на станции Новосибирск-Западный: там сошел с рельсов вагон с цементом. Об этом сообщили в Восточном межрегиональном Следственном управлении на транспорте СК России.

— Сход произошел днем во время маневровых работ на станции, — пояснили в ведомстве. — Сам вагон не опрокинулся. Размер ущерба и обстоятельства происшествия устанавливаются.

По предварительной информации, никто во время схода вагона не пострадал. Следователи завели дело по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).