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Лжетеррориста разыскивают в Экибастузе

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Неизвестный заявил о готовящемся теракте в торговом доме МaxiMall в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП региона, экстренные службы оперативно отреагировали на сообщение, специалисты обследовали торговый дом МaxiMall, но взрывных устройств там не обнаружили.

«Полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лица, причастного к данному факту. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе расследования», — говорится в сообщении.

В департаменте полиции напомнили, что за заведомо ложное сообщение о готовящемся акте терроризма, согласно статье 273 УК шутнику грозит наказание штраф до 5000 МРП либо лишение свободы на срок до пяти лет.