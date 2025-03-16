Число жертв пожара в клубе в Северной Македонии приблизилось к 60

Опознаны 35 из 59 погибших: 31 — из Кочани, еще четверо — из соседнего города Штип. В числе погибших — полицейский из участка Пробиштип, который находился при исполнении: «действовал по заранее подготовленному плану контроля заведений общественного питания в зоне незаконного оборота наркотиков и присутствия несовершеннолетних на дискотеке».