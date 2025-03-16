Корь вернулась в Европу, резкий рост заболеваемости отмечен и в Молдове — министр

Корь является одним из самых заразных заболеваний в мире и по этому показателю в шесть раз превышает грипп. Помимо госпитализаций и смертей от таких осложнений, как пневмония, энцефалит, диарея с обезвоживанием, корь может вызвать такие осложнения, как слепота, глухота, или повредить иммунную систему, «стерев» ее память о том, как бороться с инфекцией, что делает выживших после кори уязвимыми для других заболеваний. Болезнь поражает девять из десяти непривитых детей, также рассказала министр.