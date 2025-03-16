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Жители Уфы жалуются на подтопление улиц талыми водами

В Уфе за восемь часов поступило 43 обращения о подтоплении улиц талыми водами.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе сегодня, 16 марта за восемь часов — с 9:00 до 17:00 — в единую диспетчерскую службу поступило 43 обращения от жителей о подтоплении улиц талыми водами. Жалобы поступают со всех районов башкирской столицы, кроме Советского. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.

— 11 [обращений] службы уже отработали. В ликвидации последствий задействована группировка сил и средств из четыре единиц техники, четыре мотопомп, один дизельной насосной станции, 15 человек личного состава, — передали в аварийном ведомстве.

Там добавили, что все обращения находятся на контроль. О подтоплении улиц и придомовых территорий можно сообщить по телефону 279−90−00 — это номер единой диспетчерской службы.

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