Жители Уфы жалуются на подтопление улиц талыми водами

В Уфе сегодня, 16 марта за восемь часов — с 9:00 до 17:00 — в единую диспетчерскую службу поступило 43 обращения от жителей о подтоплении улиц талыми водами. Жалобы поступают со всех районов башкирской столицы, кроме Советского. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.
— 11 [обращений] службы уже отработали. В ликвидации последствий задействована группировка сил и средств из четыре единиц техники, четыре мотопомп, один дизельной насосной станции, 15 человек личного состава, — передали в аварийном ведомстве.
Там добавили, что все обращения находятся на контроль. О подтоплении улиц и придомовых территорий можно сообщить по телефону 279−90−00 — это номер единой диспетчерской службы.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.