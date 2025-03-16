Жители Уфы жалуются на подтопление улиц талыми водами

В Уфе сегодня, 16 марта за восемь часов — с 9:00 до 17:00 — в единую диспетчерскую службу поступило 43 обращения от жителей о подтоплении улиц талыми водами. Жалобы поступают со всех районов башкирской столицы, кроме Советского. Об этом сообщило Управление гражданской защиты.