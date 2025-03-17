Генерал Попов перекурил на арест: защита считает незаконными основания для изменения экс-командарму меры пресечения

«Там было видно, что оба находятся возле суда, но говорят ли они, а главное, о чем, было неясно, — заметил Сергей Буйновский.— Может, говорили о погоде или женщинах». При этом адвокат напомнил, что, согласно принципу презумпции невиновности, все сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого. Однако суд, отметил адвокат, необоснованно согласился с доводами прокурора, предположившего, что фигуранты могли координировать свою позицию в суде. Господин Буйновский напомнил, что Сергей Моисеев уже дал признательные показания, а генерал вину не признает, поэтому и согласовывать подсудимым, собственно, было нечего.