Военнослужащие Нацгвардии помогли водителю застрявшего автомобиля

«Из-за сильного тумана я не смог удержать автомобиль на дороге и съехал на обочину. Но ребята из Национальной гвардии сразу пришли на помощь и вместе с ещё одним водителем попутной машины вытащили мой автомобиль. Я выражаю им огромную благодарность» Водитель Ержан Оспанов.