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Военнослужащие Нацгвардии помогли водителю застрявшего автомобиля

Военнослужащие воинской части 6697 Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан оказали помощь.

Источник: Ұлттық ұлан

Военнослужащие воинской части 6697 Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан оказали помощь водителю, чей автомобиль съехал на обочину на трассе Костанай — Аркалык, передает DKnews.kz.

Гвардейцы направлялись в город Аркалык для участия в противопаводковых мероприятиях, когда заметили застрявший в снегу автомобиль. Не раздумывая, они остановились и незамедлительно приступили к оказанию помощи.

Благодаря оперативным действиям военнослужащие вытащили машину из снежного заноса и передали её владельцу.

«Из-за сильного тумана я не смог удержать автомобиль на дороге и съехал на обочину. Но ребята из Национальной гвардии сразу пришли на помощь и вместе с ещё одним водителем попутной машины вытащили мой автомобиль. Я выражаю им огромную благодарность» Водитель Ержан Оспанов.

После этого военные продолжили свой путь и выполнение служебных обязанностей, направляясь в Аркалык.