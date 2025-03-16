Военнослужащие Нацгвардии помогли водителю застрявшего автомобиля

Военнослужащие воинской части 6697 Регионального командования «Орталық» Национальной гвардии Республики Казахстан оказали помощь водителю, чей автомобиль съехал на обочину на трассе Костанай — Аркалык, передает DKnews.kz.
Гвардейцы направлялись в город Аркалык для участия в противопаводковых мероприятиях, когда заметили застрявший в снегу автомобиль. Не раздумывая, они остановились и незамедлительно приступили к оказанию помощи.
Благодаря оперативным действиям военнослужащие вытащили машину из снежного заноса и передали её владельцу.
«Из-за сильного тумана я не смог удержать автомобиль на дороге и съехал на обочину. Но ребята из Национальной гвардии сразу пришли на помощь и вместе с ещё одним водителем попутной машины вытащили мой автомобиль. Я выражаю им огромную благодарность» Водитель Ержан Оспанов.
После этого военные продолжили свой путь и выполнение служебных обязанностей, направляясь в Аркалык.