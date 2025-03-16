На Витебщине прошли учения по ликвидации ЧП на газопроводе

По легенде учения, авария произошла во время работ по укладке кабеля — тракторист зацепил трубу газопровода. Звонок в аварийно-диспетчерскую службу дал старт для дальнейших действий. В ликвидации условной аварии отрабатывался и порядок взаимодействия — поставщика газа, его потребителей, МЧС и скорой помощи. Координировала действия комиссия по чрезвычайным ситуациям.