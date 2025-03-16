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На Витебщине прошли учения по ликвидации ЧП на газопроводе

Ликвидируем опасность вместе! В Витебской области прошло тактико-специальное учение по ликвидации аварий на газопроводе.

Источник: ОНТ

Задача — проверить готовность всех служб к чрезвычайным ситуациям. Участвовали более ста рабочих и инженерно-технических специалистов газовых служб из Лиозненского, Городокского, Дубровенского, Толочинского, Сенненского районов. Передвижная лаборатория, беспилотный летательный аппарат, новое оборудование с лазерным детектором утечек газа — задействовали более 30 единиц строительной и обслуживающей техники. Безопасность в приоритете.

По легенде учения, авария произошла во время работ по укладке кабеля — тракторист зацепил трубу газопровода. Звонок в аварийно-диспетчерскую службу дал старт для дальнейших действий. В ликвидации условной аварии отрабатывался и порядок взаимодействия — поставщика газа, его потребителей, МЧС и скорой помощи. Координировала действия комиссия по чрезвычайным ситуациям.