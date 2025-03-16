Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Автобус горел в столичном микрорайоне Зеленый Луг

Рейсовый автобус загорелся в микрорайоне Зеленый Луг в Минске, об этом сообщили в воскресенье в УГАИ ГУВД Миногрисполкома.

Источник: УГАИ ГУВД Мингорисполкома

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Рейсовый автобус загорелся в микрорайоне Зеленый Луг в Минске, об этом сообщили в воскресенье в УГАИ ГУВД Миногрисполкома.

Инцидент произошел на пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника. По предварительной информации, автобус двигался со стороны улицы Карбышева на Мирошнченко. 39-летний водитель увидел задымление со стороны моторного отсека.

Как уточнили в УГАИ, водитель автобуса принял все меры по быстрой эвакуации пассажиров из салона.

«В результате инцидента никто не пострадал», — добавили инспекторы.