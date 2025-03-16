Автобус горел в столичном микрорайоне Зеленый Луг

МИНСК, 16 мар — Sputnik. Рейсовый автобус загорелся в микрорайоне Зеленый Луг в Минске, об этом сообщили в воскресенье в УГАИ ГУВД Миногрисполкома.
Инцидент произошел на пересечении Логойского тракта и улицы Гамарника. По предварительной информации, автобус двигался со стороны улицы Карбышева на Мирошнченко. 39-летний водитель увидел задымление со стороны моторного отсека.
Как уточнили в УГАИ, водитель автобуса принял все меры по быстрой эвакуации пассажиров из салона.
«В результате инцидента никто не пострадал», — добавили инспекторы.