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В Ростове водитель «Лады Гранта» сбил ребенка

В Ростове-на-Дону под колесами автомобиля едва не погиб подросток.
Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель «Лады Гранта» сбил ребенка. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось 16 марта в 11:45.

По предварительной информации ведомства, водитель, управляя автомобилем «Лада Гранта», во дворе дома № 9 на улице Зорге при начале движения совершил наезд на пешехода 2011 года рождения. Подросток переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеход получил травмы. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция Ростовской области напоминает, что дворовые территории часто становятся «дорожными ловушками» как для водителей, так и для пешеходов, особенно детей. Важно помнить правила безопасности на дороге.