Шесть человек пострадало в аварии в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
Авария произошла 16 марта на автодороге «Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево».
Там водитель автомобиля Хендай начал совершать левый поворот. Не выбравший безопасную дистанцию водитель автомобиля ГАЗель врезался в Хендай. Легковушка от удара выехала на встречку и столкнулась с ВАЗ 21120.
В результате аварии пострадали 6 человек — водители и пассажиры легковых автомобилей. Они госпитализированы.
Обстоятельства ДТП уточняются.