Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек пострадало в аварии в Борском районе Нижегородской области

Там столкнулись три автомобиля.

Источник: Время

Шесть человек пострадало в аварии в Борском районе Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Авария произошла 16 марта на автодороге «Неклюдово — Бор — Валки — Макарьево».

Там водитель автомобиля Хендай начал совершать левый поворот. Не выбравший безопасную дистанцию водитель автомобиля ГАЗель врезался в Хендай. Легковушка от удара выехала на встречку и столкнулась с ВАЗ 21120.

В результате аварии пострадали 6 человек — водители и пассажиры легковых автомобилей. Они госпитализированы.

Обстоятельства ДТП уточняются.