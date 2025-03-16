Самолету из Уфы пришлось уйти на второй круг при посадке в Нижневартовске

Самолету из Уфы пришлось уходить на второй круг при посадке в Нижневартовске из-за технической неполадки. Об этом сообщил телеграм-канал AVIANCIDENT.
Случай произошел накануне вечером, 15 марта. Командир воздушного судна при подлете к аэропорту назначения обнаружил проблемы с курсовым радиомаяком. В связи с этим экипаж принял решение уйти на второй круг. Самолет благополучно приземлился в 18:45 по Москве.
Напомним, 14 марта самолет из Нижневартовска в Уфу зафиксировал во время рейса ложную метку в системе предупреждения столкновения.
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