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Глава района Уфы и вице-премьер правительства Башкирии высказали об опасном развлечении детей на тонком льду

Власти Уфы и Башкирии прокомментировали выходку детей на тонком льду.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 16 марта, башкирские телеграм-каналы облетел ролик, на котором трое мальчиков бегают по тающему льду реки Белой в Уфе в районе Кузнецовского Затона. Многих жителей встревожило видео, ведь по всей республике резко поднялась температура, и ледовая корка на водоемах перестала быть надежной.

Запись, на которой дети беззаботно носятся по тонкому льду дошла и до властей. Инцидент прокомментировал глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.

— Это крайне опасное явление, поэтому еще раз напоминаю о рисках, связанных с выходом на лед. В весенний период лед бывает очень хрупким и непредсказуемым, — написал чиновник. — В рамках профилактики «Тонкий лед» в школах и детских садах неоднократно проводим беседы с детьми, информируем родителей через социальные сети и родительские чаты. Однако, чтобы предотвратить возможные трагедии, очень важно, чтобы вы, уважаемые родители, еще раз также поговорили со своими детьми о безопасности.

Он призвал никому, как взрослым, так и детям, ни в коем случае не выходить на лед весной. Об опасности на льду так же предупредил и вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов. Он назвал рискованную выходу детей «крайне опасной и недопустимой», призвав взрослых проводить с несовершеннолетними профилактические беседы.

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