Глава района Уфы и вице-премьер правительства Башкирии высказали об опасном развлечении детей на тонком льду

— Это крайне опасное явление, поэтому еще раз напоминаю о рисках, связанных с выходом на лед. В весенний период лед бывает очень хрупким и непредсказуемым, — написал чиновник. — В рамках профилактики «Тонкий лед» в школах и детских садах неоднократно проводим беседы с детьми, информируем родителей через социальные сети и родительские чаты. Однако, чтобы предотвратить возможные трагедии, очень важно, чтобы вы, уважаемые родители, еще раз также поговорили со своими детьми о безопасности.