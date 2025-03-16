Глава района Уфы и вице-премьер правительства Башкирии высказали об опасном развлечении детей на тонком льду

Сегодня, 16 марта, башкирские телеграм-каналы облетел ролик, на котором трое мальчиков бегают по тающему льду реки Белой в Уфе в районе Кузнецовского Затона. Многих жителей встревожило видео, ведь по всей республике резко поднялась температура, и ледовая корка на водоемах перестала быть надежной.
Запись, на которой дети беззаботно носятся по тонкому льду дошла и до властей. Инцидент прокомментировал глава Кировского района Илвир Нурдавлятов.
— Это крайне опасное явление, поэтому еще раз напоминаю о рисках, связанных с выходом на лед. В весенний период лед бывает очень хрупким и непредсказуемым, — написал чиновник. — В рамках профилактики «Тонкий лед» в школах и детских садах неоднократно проводим беседы с детьми, информируем родителей через социальные сети и родительские чаты. Однако, чтобы предотвратить возможные трагедии, очень важно, чтобы вы, уважаемые родители, еще раз также поговорили со своими детьми о безопасности.
Он призвал никому, как взрослым, так и детям, ни в коем случае не выходить на лед весной. Об опасности на льду так же предупредил и вице-премьер Башкирии Ирек Сагитов. Он назвал рискованную выходу детей «крайне опасной и недопустимой», призвав взрослых проводить с несовершеннолетними профилактические беседы.
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