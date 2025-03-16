Хинштейн рассказал о последствиях атаки дронов в Железногорске

Железногорск находится в 90 км к северо-западу от Курска, близ границы с Орловской областью. Город не раз атаковали беспилотники: чуть больше года назад после нее на складе горюче-смазочных материалов Михайловского горно-обогатительного комбината загорелся резервуар с топливом.