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Начинающий инвестор из Пинска потерял 25 тысяч рулей на несуществующих акциях

Житель Пинска купил несуществующие акции на 25 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Начинающий инвестор из Пинска потерял 25 тысяч рулей на несуществующих акциях. Подробности сообщили в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.

В Пинский ГОВД обратился 51-летний житель города, не имеющий официального трудоустройства, заявив о том, что стал жертвой обмана в сети Интернет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что мужчина, просматривая одну из известных онлайн-платформ, наткнулся на рекламное объявление, предлагающее привлекательные условия заработка на бирже. Кликнув по ссылке в рекламе, он был перенаправлен на веб-сайт, где ему предложили инвестировать в акции крупной нефтегазовой корпорации.

Заинтересовавшись возможностью получения прибыли, пинчанин перешел по указанной ссылке и получил реквизиты для внесения первоначального взноса. В дальнейшем, «начинающему инвестору» неоднократно поступали настойчивые предложения о необходимости сделать срочные инвестиции в перспективные проекты. В итоге, он перечислил более 25 000 белорусских рублей, разделив эту сумму на 12 платежей, на предоставленные ему реквизиты, оказавшиеся обычными банковскими картами, а не счетами компаний.

Однако, когда мужчина попытался вывести заработанные средства, с ним связался представитель платформы и сообщил о временной невозможности снятия денег. Осознав, что его обманули, пинчанин и пошел в милицию.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по статье 209 части 3 Уголовного кодекса Республики Беларусь, предусматривающей ответственность за мошенничество, совершенное в крупном размере. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества или без конфискации.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания лиц, причастных к обману пинчанина.

Ранее мы сообщали, что могилевчанка купила рыбные деликатесы в интернете, но пошла в милицию.

А еще, что автобус загорелся во время движения на Логойском тракте в Минске и ГАИ Минска опубликовала видео горящего автобуса.