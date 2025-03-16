Начинающий инвестор из Пинска потерял 25 тысяч рулей на несуществующих акциях

Заинтересовавшись возможностью получения прибыли, пинчанин перешел по указанной ссылке и получил реквизиты для внесения первоначального взноса. В дальнейшем, «начинающему инвестору» неоднократно поступали настойчивые предложения о необходимости сделать срочные инвестиции в перспективные проекты. В итоге, он перечислил более 25 000 белорусских рублей, разделив эту сумму на 12 платежей, на предоставленные ему реквизиты, оказавшиеся обычными банковскими картами, а не счетами компаний.