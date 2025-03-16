В Башкирии затопило мост: 35 человек оказались заблокированы

В Кармаскалинском районе Башкирии река Узень затопила мост. Из-за этого 35 человек, отдыхавших в термобанях «Голубое озеро», оказались заблокированы. Им на помощь выехали спасатели. Об этом сообщило региональное МЧС.
— Выезд заблокирован, автомобили проехать не могут. Принято решение о эвакуации людей. Машины рекомендовано отогнать подальше и оставить на возвышенности. От администрации района на место следует автобус для перевозки, — передали в экстренном ведомстве.
Там добавили, что ситуация находится на контроле.
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