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В больницы Болгарии доставили восемь пострадавших при пожаре в Кочани

СОФИЯ, 16 марта. /ТАСС/. Военно-транспортный самолет болгарских ВВС доставил восемь пострадавших при пожаре в городе Кочани в Болгарию. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

Источник: РИА "Новости"

По ее данным, пятеро пострадавших доставлены в Софию, трое — в специализированную клинику по лечению ожогов, филиал Военно-медицинской академии, в Варну. Отмечается, что пяти пострадавшим во время транспортировки требовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

В ближайшие часы еще пять пострадавших в тяжелом состоянии на ИВЛ будут доставлены в клиники Пловдива и Софии из Северной Македонии на специализированных машинах скорой помощи.

При пожаре на концерте в городе Кочани в Северной Македонии погибли 59 человек, пострадали 155. Предположительно, причиной пожара могло стать использование пиротехники.