В больницы Болгарии доставили восемь пострадавших при пожаре в Кочани

По ее данным, пятеро пострадавших доставлены в Софию, трое — в специализированную клинику по лечению ожогов, филиал Военно-медицинской академии, в Варну. Отмечается, что пяти пострадавшим во время транспортировки требовалась искусственная вентиляция легких (ИВЛ).
В ближайшие часы еще пять пострадавших в тяжелом состоянии на ИВЛ будут доставлены в клиники Пловдива и Софии из Северной Македонии на специализированных машинах скорой помощи.
При пожаре на концерте в городе Кочани в Северной Македонии погибли 59 человек, пострадали 155. Предположительно, причиной пожара могло стать использование пиротехники.