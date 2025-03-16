В Тюменской области в ДТП погиб человек

«Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. После осмотра и оказания помощи второго пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу № 2. Пациент в крайне тяжелом состоянии находится в профильном отделении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Медики констатировали смерть третьего пострадавшего», — говорится в сообщении.