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В Тюменской области в ДТП погиб человек

ТЮМЕНЬ, 16 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии в селе Чикча в Тюменской области, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщают в местных СМИ, в селе Чикча произошло ДТП с двумя пострадавшими несовершеннолетними, которые попали под колеса автомобиля, передвигаясь на мотоцикле.

«Одному пострадавшему помощь была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. После осмотра и оказания помощи второго пострадавшего доставили в Областную клиническую больницу № 2. Пациент в крайне тяжелом состоянии находится в профильном отделении, где ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Медики констатировали смерть третьего пострадавшего», — говорится в сообщении.