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Бастрыкин потребовал доклад по делу комика Останина, оскорбившего участника СВО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу стендап-комика Артемия Останина, который на выступлении в Москве высказывал оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Глава СК России поручил руководителю главного следственного управления СК России по Москве Стрижову доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что СК возбудил против стендап-комика Артемия Останина уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Мужчина в ходе публичного выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Указанное выступление было опубликовано в интернете.