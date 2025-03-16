Бастрыкин потребовал доклад по делу комика Останина, оскорбившего участника СВО

Ранее сообщалось, что СК возбудил против стендап-комика Артемия Останина уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Мужчина в ходе публичного выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника СВО. Указанное выступление было опубликовано в интернете.