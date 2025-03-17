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Из-за пожара на мусорном полигоне под Новороссийском жителям станицы рекомендовали выходить на улицу в респираторах

Но лучше всего — не выходить на улицу и не открывать окна.

Источник: соцсети

В станице Натухаевской Новороссийска зафиксировали превышение в воздухе взвешенных веществ из-за продолжающего масштабного пожара на мусорном полигоне. Речь идет об угарном газе и оксиде серы. Превышение ПДК зафиксировали специалисты Роспотребнадзора.

Наиболее грязный воздух выявили специалисты на территории жилой застройки ДП Щелба. «В остальных населенных пунктах превышения вредных веществ в атмосферном воздухе не выявлены», — сообщили в краевом управлении Роспотребнадзора.

В связи со сложившимся успловиями специалисты рекомендуют жителям, выходя на улицу, носить маски и респираторы, отказаться от курения и ношения контактных линз, а лучше всего — вообще не выходить на воздух.

Ранее «Югополис» сообщал, что пожар на мусорном полигоне на горе Щелба вспыхнул в ночь с 13 на 14 марта. Огонь распространился на 2500 кв.метров. Затем площадь пожара удалось сократить до 2100 кв. метров. Тушат возгорание до сих пор. Осложняет работу с огнем сильный ветер.