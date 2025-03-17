Из-за пожара на мусорном полигоне под Новороссийском жителям станицы рекомендовали выходить на улицу в респираторах

Ранее «Югополис» сообщал, что пожар на мусорном полигоне на горе Щелба вспыхнул в ночь с 13 на 14 марта. Огонь распространился на 2500 кв.метров. Затем площадь пожара удалось сократить до 2100 кв. метров. Тушат возгорание до сих пор. Осложняет работу с огнем сильный ветер.