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В Петербурге проводят проверку по факту угроз убийством жены участника СВО

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Следственный комитет в Санкт-Петербурге проводит проверку по факту оскорблений и угроз убийством со стороны мужчины в адрес жены участника специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в социальных медиа появилась информация, что в Санкт-Петербурге мужчина угрожал убийством и оскорблял жену участника СВО, после чего были вызваны сотрудники полиции. Мужчина, узнав об этом, пытался скрыться с места происшествия.

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.