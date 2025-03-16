В Петербурге проводят проверку по факту угроз убийством жены участника СВО

«По данному факту следственными органами ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.
Как пояснили в пресс-службе, в социальных медиа появилась информация, что в Санкт-Петербурге мужчина угрожал убийством и оскорблял жену участника СВО, после чего были вызваны сотрудники полиции. Мужчина, узнав об этом, пытался скрыться с места происшествия.
Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.