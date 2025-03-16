Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире дома в Зеленограде

В настоящее время установлены личности посетителей притона. Ими оказались мужчины и женщины в возрасте от 19 до 35 лет. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».