Полицейские ликвидировали наркопритон в квартире дома в Зеленограде

«Сотрудники Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по Москве совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по районам Матушкино и Савелки Москвы ликвидировали притон для потребления наркотических средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате проведенных мероприятий сотрудники полиции задержали 29-летнего жителя Зеленограда по подозрению в систематическом предоставлении своей квартиры, расположенной в пятом микрорайоне Зеленограда, наркозависимым лицам для употребления наркотических средств. В ходе обследования жилого помещения были изъяты использованные шприцы со следами веществ и приспособления для употребления наркотических средств.
В настоящее время установлены личности посетителей притона. Ими оказались мужчины и женщины в возрасте от 19 до 35 лет. В отношении них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».
Дознавателем отдела ОМВД России по районам Матушкино и Савелки Москвы в отношении 29-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.