Отмечается, что потенциальный вывод 20 тысяч американских солдат с европейского континента мог бы вернуть численность войск к уровню времен до начала боевых действий на Украине. Это связано с растущим соответствием Вашингтона интересам Москвы, что вызывает обеспокоенность в Европе и побуждает к действиям по снижению зависимости от США.