Армии Европы хотят стать независимыми от США.
Европейские страны стремятся срочно уменьшить свою военную зависимость от Соединенных Штатов. Конфликт на Украине значительно усилил зависимость Европы от американской военной системы, включая истребители, спутники, артиллерию, боеприпасы и телекоммуникации, пишет французская газета Le Monde.
«Поскольку конфликт на Украине значительно усилил их зависимость от всей американской военной системы — от истребителей и спутников до артиллерии, боеприпасов и телекоммуникаций… Именно растущее соответствие Вашингтона интересам Москвы вызывает глубокую обеспокоенность и побуждает многие столицы к беспрецедентному пересмотру того, как уменьшить зависимость», — сообщает Le Monde.
Отмечается, что потенциальный вывод 20 тысяч американских солдат с европейского континента мог бы вернуть численность войск к уровню времен до начала боевых действий на Украине. Это связано с растущим соответствием Вашингтона интересам Москвы, что вызывает обеспокоенность в Европе и побуждает к действиям по снижению зависимости от США.
Ранее сообщалось, что недавние переговоры между Украиной и США могли стать ловушкой для Европы, а все ключевые аспекты встречи были предварительно согласованы между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным. По словам американского разведчика Скотта Риттера, после встречи США и Украины началась смена риторики среди европейских лидеров, которые перешли к поддержке идеи прекращения огня.