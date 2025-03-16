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МВД: В Курахово задержали экс-боевика ВСУ, обстреливавшего Донбасс

В Курахово выявили местного жителя, добровольно служившего в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

В Донецкой Народной Республике, в освобождённом российской армией Курахово, задержан местный житель, который добровольно служил в рядах ВСУ и занимался обстрелами Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на сотрудника луганской полиции с позывным Москва.

«Совместно с сотрудниками комендатуры был установлен житель города Курахова, который по собственной инициативе заключил контракт с Вооружёнными силами Украины и в дальнейшем проходил службу в течение года на территории ДНР, где вёл огонь по военнослужащим ДНР», — рассказал Москва.

Задержанного уже передали профильным службам и будут проверять на причастность к совершению терактов и других военных преступлений, совершавшихся ВСУ в Донбассе и других регионах против мирных жителей (как российских, так и украинских).

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин указал на многочисленные военные преступления боевиков ВСУ в отношении гражданских.