СК организовал проверку из-за угроз жене участника СВО в Петербурге

В Санкт-Петербурге Следственный комитет инициировал проверку после угроз физической расправой, направленных мужчиной в адрес супруги участника СВО. Об этом сообщается в Telegrаm-канале ведомства.
В официальном заявлении говорится, что Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу начата процессуальная проверка по признакам преступления, квалифицируемого по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).
По данным СК, в Сети появились сведения о том, что мужчина оскорблял и угрожал убийством жене участника СВО, после чего была вызвана полиция. После этого гражданин пытался скрыться.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал распоряжение о предоставлении ему отчета о ходе проводимой проверки и установленных на данный момент обстоятельствах.
Ранее сообщалось, что Кирове был задержан российский боец смешанного стиля (MMA) Матвей Леванов за нападение на жен участников СВО.