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СК организовал проверку из-за угроз жене участника СВО в Петербурге

Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки.
Источник: Аргументы и факты

В Санкт-Петербурге Следственный комитет инициировал проверку после угроз физической расправой, направленных мужчиной в адрес супруги участника СВО. Об этом сообщается в Telegrаm-канале ведомства.

В официальном заявлении говорится, что Главным следственным управлением СК России по Санкт-Петербургу начата процессуальная проверка по признакам преступления, квалифицируемого по статье 213 Уголовного кодекса РФ (хулиганство).

По данным СК, в Сети появились сведения о том, что мужчина оскорблял и угрожал убийством жене участника СВО, после чего была вызвана полиция. После этого гражданин пытался скрыться.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал распоряжение о предоставлении ему отчета о ходе проводимой проверки и установленных на данный момент обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что Кирове был задержан российский боец смешанного стиля (MMA) Матвей Леванов за нападение на жен участников СВО.