Volkswagen разорвало на две части после удара об опору в Бресте, водитель погиб

Авто разорвало на две части после удара об опору в Бресте, водитель погиб. Подробности ДТП сообщили в телеграм-канале «Крепость» УВД Брестского облисполкома.
ДТП в Бресте случилось в субботу, 15 марта, примерно в 03.08. Автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 26-летний местный житель, двигался по проспекту Машерова от бульвара Космонавтов в сторону улицы Пионерской. Но около дома № 67 по проспекту Машерова молодой брестчанин не справился с управлением и врезался в световую опору. Авто от удара разорвало на две части, которые разлетелись друг от друга на десяток метров.
«В результате ДТП водитель погиб на месте. Следствием будет дана правовая оценка», — говорится в сообщении УВД.
На видео, которое опубликовал телеграм-канал «#1регион» видно, что автомобиль ехал очень быстро и врезался в столб на всей скорости, после чего его буквально разорвало и части машины разлетелись по сторнам. Шансов выжить у водителя при таком ударе практически не было.
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