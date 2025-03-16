Volkswagen разорвало на две части после удара об опору в Бресте, водитель погиб

ДТП в Бресте случилось в субботу, 15 марта, примерно в 03.08. Автомобиль Volkswagen, за рулем которого находился 26-летний местный житель, двигался по проспекту Машерова от бульвара Космонавтов в сторону улицы Пионерской. Но около дома № 67 по проспекту Машерова молодой брестчанин не справился с управлением и врезался в световую опору. Авто от удара разорвало на две части, которые разлетелись друг от друга на десяток метров.