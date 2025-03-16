Военный занимался обстрелами Донбасса.
Бывший украинский военнослужащий был задержан в Курахове (ДНР) в рамках патрулирования, сообщил сотрудник МВД по ДНР с позывным «Москва». Мужчина добровольно вступил в ряды ВСУ и принимал участие в обстрелах территории Донбасса.
«Совместно с сотрудниками комендатуры был установлен житель города Курахова, который по собственной инициативе заключил контракт с ВСУ и проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим ДНР», — сказал сотрудник МВД по ДНР в беседе с РИА Новости.
После задержания он был передан службам для проведения детального разбирательства. Его проверят на причастность к военным преступлениям против мирных жителей Донбасса.