МВД: в Курахове задержали обстреливавшего Донбасс экс-военного ВСУ

«Совместно с сотрудниками комендатуры был установлен житель города Курахова, который по собственной инициативе заключил контракт с ВСУ и проходил службу в течение года на территории ДНР, где вел огонь по военнослужащим ДНР», — сказал сотрудник МВД по ДНР в беседе с РИА Новости.