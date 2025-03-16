В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины

Тело расстрелянной военнослужащими Украины мирной жительницы Нины Кузнецовой было обнаружено в Суджанской больнице, где её опознали по татуировке и одежде. Об этом сообщил РИА Новости экс-глава Суджанского района Александр Богачев.
Нина была убита в августе 2024 года, когда её семья пыталась эвакуироваться из опасной зоны.
По словам мужа Нины, Артёма Кузнецова, трагический инцидент произошёл во время их попытки выехать из города вместе с маленьким сыном Матвеем и тещей. Артём вел один из автомобилей, тогда как Нина находилась в другой машине вместе с их ребенком и матерью. Она была смертельно ранена в результате обстрела и скончалась до того, как они смогли доставить её в больницу. На протяжении семи месяцев Артём пытался выяснить местонахождение тела жены, которое оставалось в оккупированной зоне.
По словам Богачева, опознание было произведено по татуировке на левом предплечье Нины, а также по описанию её одежды, предоставленному мужем. Главный врач больницы также подтвердил факт нахождения тела Нины в учреждении.
Ранее сообщалось, что следователи завели дело о теракте и об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия в связи с обстрелом ВСУ здания краеведческого музея в городе Суджа.