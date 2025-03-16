В Курской области нашли тело расстрелянной ВСУ беременной женщины

По словам мужа Нины, Артёма Кузнецова, трагический инцидент произошёл во время их попытки выехать из города вместе с маленьким сыном Матвеем и тещей. Артём вел один из автомобилей, тогда как Нина находилась в другой машине вместе с их ребенком и матерью. Она была смертельно ранена в результате обстрела и скончалась до того, как они смогли доставить её в больницу. На протяжении семи месяцев Артём пытался выяснить местонахождение тела жены, которое оставалось в оккупированной зоне.