Захарова увидела историческую связь Британии с кражей активов России

«Это одна из английских традиций, как чаепитие и скачки. Дело в том, что в Англии пиратство было легализовано. Пиратам запрещалось нападать на суда англичан, но при этом разрешалось грабить корабли конкурентов», — прокомментировала Захарова. Также она добавила, что грабеж и убийства «по лицензии» — это визитная карточка Великобритании и ее жителей.