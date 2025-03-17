Госсекретарь Рубио: США планируют этап А и Б в переговорах по Украине

«План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. Возможно это удастся с помощью челночной дипломатии. Нужно разрешить конфликт таким образом, чтобы это было длилось долго и учитывало потребности каждого», — сказал Рубио в эфире CBS.