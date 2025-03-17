Госсекретарь Рубио: США планируют этап А и Б в переговорах по Украине

Переговоры Москвы и Киева будут не общей встречей, а состоятся в рамках челночной дипломатии.
США планируют несколько этапов в переговорах по Украине. Это связано со сложностями, связанными с продолжительностью конфликта и протяженностью линии фронта, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
«План А заключается в прекращении огня. Он необходим, чтобы перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров. Возможно это удастся с помощью челночной дипломатии. Нужно разрешить конфликт таким образом, чтобы это было длилось долго и учитывало потребности каждого», — сказал Рубио в эфире CBS.
Рубио также подчеркнул трудности в организации переговоров, указав на необходимость прекращения огня как первоначального условия для начала диалога. Он уточнил, что без этого шага сложно будет перейти к обсуждению долгосрочного урегулирования конфликта. Госсекретарь поделился ожиданиями относительно необходимости тяжелой работы и уступок с обеих сторон для достижения прогресса в переговорах.
В ходе переговоров, прошедших 11 марта между представителями США и Украины, украинская сторона приняла предложение о введении 30-дневного перемирия в рамках текущего конфликта. Президент США Дональд Трамп заявил, что дальнейшие действия зависят от России. Президент РФ Владимир Путин выразил готовность рассмотреть предложение, однако обратил внимание на неопределенности в этом вопросе. Украинский лидер Владимир Зеленский же подчеркнул, что Киев отказывается признавать потерю территорий в результате возможных переговоров с Россией.