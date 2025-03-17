В Северной Македонии объявили семидневный траур после пожара в Кочани

Власти Северной Македонии объявили в стране семидневный траур после трагедии в городе Кочани, где в результате пожара погибли 59 человек.
Как сообщается в официальном заявлении правительства, экстренное заседание кабинета министров было созвано в связи с инцидентом, в ходе которого также пострадали сотни человек. Все они получили медицинскую помощь в больницах. В рамках принятых мер гражданам предписано соблюдать режим траура, а за его нарушение предусмотрены жесткие санкции.
В правительстве подчеркнули, что система здравоохранения страны мобилизована для оказания помощи пострадавшим, а также призвали воздержаться от политизации трагедии, чтобы компетентные органы могли провести объективное расследование. Власти заверили, что информация о происшествии будет полностью доступна общественности, а также сообщили о запуске механизма международной помощи.
Ранее министр внутренних дел Панче Тошковски уточнил, что число жертв пожара возросло до 59, а количество пострадавших достигло 155. По словам главы городской больницы Кристины Серафимовой, среди погибших — молодые люди в возрасте от 14 до 25 лет.