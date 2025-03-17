В Северной Македонии объявили семидневный траур после пожара в Кочани

Как сообщается в официальном заявлении правительства, экстренное заседание кабинета министров было созвано в связи с инцидентом, в ходе которого также пострадали сотни человек. Все они получили медицинскую помощь в больницах. В рамках принятых мер гражданам предписано соблюдать режим траура, а за его нарушение предусмотрены жесткие санкции.