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Mash: БПЛА Украины атаковали Ейск

Украинские беспилотники атаковали город Ейск. Жители сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал Mash.

Жители сообщают о взрывах над городом и морем.

Украинские беспилотники атаковали город Ейск. Жители сообщают о звуках взрывов. Об этом пишет telegram-канал Mash.

«Беспилотники ВСУ атакуют Ейск. Местные сообщают о десяти взрывах над городом и в акватории Азовского моря. В нескольких районах сработала сигнализация машин», — сообщается в telegram-канале.

По предварительным данным, беспилотники направлялись в сторону военного аэродрома. По дронам работает ПВО. Официальных данных пока нет.

Редакция URA.RU направила запрос в Минобороны. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU сообщало о массированной атаке дронов по столице Украины. Мощные взрывы прогремели в Киеве.