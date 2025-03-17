Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии

Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, — а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате было задержано около 2 тысяч человек.