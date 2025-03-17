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Сторонники Болсонару вышли на улицы Рио, чтобы попросить амнистии

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 17 мар — РИА Новости. Тысячи сторонников экс-президента Бразилии Жаира Болсонару в воскресенье вышли на улицы Рио-де-Жанейро, чтобы попросить амнистии для осужденных за попытку госпереворота в январе 2023 года, передает корреспондент РИА Новости.

Источник: Shutterstock

Люди собрались у пляжа Копакабана, чтобы попросить конгресс принять соответствующий закон. На манифестации присутствовал сам Болсонару, также обвиняемый в попытке госпереворота.

Изначально Болсонару планировал, что на акцию соберется около миллиона человек, но на улицы вышли десятки тысяч.

Сторонники Болсонару, протестовавшие с конца 2022 года против результатов президентских выборов, 8 января 2023 года захватили здание конгресса в столице Бразилии, прорвались на территорию дворца Планалту — резиденции президента, — а также в здание верховного суда. Полиции только к вечеру удалось очистить от протестующих правительственные здания, которые были разграблены. В результате было задержано около 2 тысяч человек.

Обвинения были выдвинуты против 1682 человек, на данный момент уже были осуждены 375 человек, они приговорены к срокам от 1 года до 17 лет тюрьмы.