США ударили по захваченному хуситами судну Galaxy Leader

Американские истребители провели атаки на захваченное йеменским движением «Ансар Алла» (хуситами) судно Galaxy Leader, сообщило йеменское телевидение «Аль-Масира», ссылаясь на информированные источники.
Это грузовое судно, которое совершало рейсы под флагом Багамских островов, было захвачено хуситами в ноябре 2023 года во время путешествия из Турции в Индию.
Согласно информации из источников, два удара американских военных были направлены на капитанскую рубку задержанного израильского судна Galaxy Leader, находящегося неподалеку от побережья Ходейды на западном побережье Йемена.
Ранее сообщалось, что количество жертв авиаударов Соединённых Штатов по Йемену возросло до 53 человек. В частности, погибли пятеро детей, а также две женщины.