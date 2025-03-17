РКН потребовал от Telegram удалить нацистские стикеры

РКН потребовал удалить два набора стикеров.
Роскомнадзор потребовал от мессенджера Telegram удалить два запрещенных набора стикеров, содержащих нацистскую символику. Причиной стало решение Зуевского районного суда Кировской области, которое вступило в законную силу и было подтверждено ведомством.
«На основании решения суда РКН внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. И направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора ТАСС.
Таганский районный суд Москвы ранее наложил штраф в размере трех миллионов рублей на мессенджер Telegram. Основанием для этого послужил отказ администрации сервиса удалять данные о проведении антиправительственных мероприятий.