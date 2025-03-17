РКН потребовал от Telegram удалить нацистские стикеры

«На основании решения суда РКН внес указанные интернет-страницы в Единый реестр запрещенной информации. И направил в адрес владельца хостинга и интернет-ресурса уведомление с требованием удалить запрещенный контент», — сообщили в пресс-службе Роскомнадзора ТАСС.