В Курахово задержали участника обстрелов Донбасса

«Мы совместно с комендатурой установили личность жителя Курахово. Он по собственной воле подписал контракт с Вооружёнными силами Украины и служил на территории ДНР около года. За это время он вёл огонь по военнослужащим ДНР», — приводит комментарий сотрудника РИА «Новости».
Задержанного передали профильным службам для дальнейшего расследования и проверки на возможную причастность к другим преступлениям.
Ранее жительница Курахово рассказала, как боевики ВСУ заставили мужчину спеть гимн Украины, после чего застрелили. Перед этим парня поставили на колени, рассказала женщина, которая видела всё своими глазами.