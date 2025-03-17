В Киеве прогремели взрывы

Очередные взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».
В городе звучит воздушная тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу с воздуха объявили в 01:29 мск.
Кроме того, сирены включены в Киевской области.
Помимо этого, воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрывах в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.