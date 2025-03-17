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В Киеве прогремели взрывы

В украинской столице и Киевской области звучит воздушная тревога.
Источник: Аргументы и факты

Очередные взрывы произошли в украинской столице, информирует телеканал «Общественное».

В городе звучит воздушная тревога. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, тревогу с воздуха объявили в 01:29 мск.

Кроме того, сирены включены в Киевской области.

Помимо этого, воздушную тревогу объявили в Черниговской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской и Черкасской областях.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрывах в городе Запорожье, который находится под контролем Вооружённых сил Украины.