Трамп направил Национальную гвардию в штат Арканзас

«Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе… Национальная гвардия была направлена в Арканзас, и моя администрация готова оказать всю необходимую помощь государственным и местным властям в их работе по восстановлению общин после такого удара стихии» — написал Трамп.