Трамп: число жертв шторма в США достигло 36

36 человек погибли в результате шторма, обрушившегося на США, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Он подчеркнул, что американские власти внимательно следят за ситуацией.
«Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе — погибли 36 невинных человек», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Американский лидер отметил, что для ликвидации последствий ЧП и оказания помощи местным властям в Арканзас направлены части Нацгвардии США.
В сообщениях американских средств массовой информации утоняется, что жертвами шторма стали жители Алабамы, Арканзаса, Миссури, Канзаса, Миссисипи, Оклахомы и Техаса.
Напомним, стихия привела к разрушительным пожарам и пыльным бурям в нескольких штатах. Ранее сообщалось о 28 погибших.