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Трамп: число жертв шторма в США достигло 36

На Соединённые Штаты обрушился мощный шторм.

Источник: Аргументы и факты

36 человек погибли в результате шторма, обрушившегося на США, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

Он подчеркнул, что американские власти внимательно следят за ситуацией.

«Мы активно следим за сильными торнадо и штормами, которые обрушились на многие штаты на Юге и Среднем Западе — погибли 36 невинных человек», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Американский лидер отметил, что для ликвидации последствий ЧП и оказания помощи местным властям в Арканзас направлены части Нацгвардии США.

В сообщениях американских средств массовой информации утоняется, что жертвами шторма стали жители Алабамы, Арканзаса, Миссури, Канзаса, Миссисипи, Оклахомы и Техаса.

Напомним, стихия привела к разрушительным пожарам и пыльным бурям в нескольких штатах. Ранее сообщалось о 28 погибших.