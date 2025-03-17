У побережья южных Курил зафиксировано землетрясение

У побережья южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,3. Оно было зафиксировано в ночь на понедельник, 17 марта. Об этом РИА Новости сообщили на сейсмостанции «Южно-Сахалинск».
«Эпицентр находился в Тихом океане в 141 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, очаг — на глубине 45 километров», — пояснили на сейсмостанции.
По предварительной информации жители Курильских островов землетрясения практически не почувствовали. Тревога цунами также не объявлялась.
Накануне землетрясение магнитудой 3.0 произошло в Кузбассе. В Прокопьевском округе ночью был зафиксирован подземный толчок.
Перед этим землетрясение магнитудой 3,0 произошло в Новосибирской области.
А ранее в феврале сильное землетрясение с магнитудой 6,4 произошло на Алтае. Эпицентр сейсмической активности располагался в районе Кош-Агач Республики Алтай, но подземные толчки ощущали жители нескольких близлежащих регионов и даже Монголии.