В Северной Македонии объявили семидневный траур по погибшим при пожаре

Накануне, Республика Сербия объявила 18 марта днем скорби по погибшим и пострадавшим при пожаре в ночном клубе в городе Кочани в Северной Македонии. О пожаре в ночном клубе в Кочани стало известно в этот же день. По предварительным данным, возгорание произошло из-за использования пиротехники. Тогда сообщалось о 50 погибших, позже их количество увеличилось до 59.