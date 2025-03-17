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В Партизанске пожар в цехе памятников унёс жизнь мужчины

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Источник: PrimaMedia.ru

В Партизанске ночью в понедельник, 17 марта, на улице Дунайская произошёл пожар в цехе по изготовлению памятников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ходе тушения было обнаружено тело 55-летнего мужчины.

Дознаватели МЧС России проводят проверку, причина пожара устанавливается.

Напомним, в четверг, 13 марта, в одном из многоквартирных домов в посёлке Врангель под Находкой произошёл трагический пожар. В результате возгорания погибла 66-летняя женщина.