В Партизанске пожар в цехе памятников унёс жизнь мужчины

В Партизанске ночью в понедельник, 17 марта, на улице Дунайская произошёл пожар в цехе по изготовлению памятников, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ГУ МЧС России по Приморскому краю.
Площадь возгорания составила 100 квадратных метров. В ходе тушения было обнаружено тело 55-летнего мужчины.
Дознаватели МЧС России проводят проверку, причина пожара устанавливается.
Напомним, в четверг, 13 марта, в одном из многоквартирных домов в посёлке Врангель под Находкой произошёл трагический пожар. В результате возгорания погибла 66-летняя женщина.