Генералу Попову ужесточили меру пресечения из-за перекура

Генерал-майор Иван Попов, возглавлявший 58-ю армию, обвиняемый в мошенничестве и служебном подлоге, был переведен из-под домашнего ареста в следственный изолятор.
Это решение стало следствием нарушения условий, связанных с его общением с предполагаемым сообщником, Сергеем Моисеевым. По данным «Коммерсанта», Попов и Моисеев встретились на крыльце гарнизонного суда, чтобы покурить, что стало основанием для прокурора требовать ужесточения меры пресечения. Во время разбирательства прокурор сослался на запись с камер видеонаблюдения, которая показала их общение. Суд удовлетворил просьбу обвинителя, несмотря на возражения защиты.
Адвокат Попова, Сергей Буйновский, в свою очередь заявил, что использование этих видеозаписей было незаконным, так как их процессуальный статус не был определен, а отсутствие звука на видео ставит под сомнение, о чем именно общались мужчины. Он также напомнил о принципе презумпции невиновности, согласно которому любые сомнения должны трактоваться в пользу обвиняемого.
Кроме того, адвокат обвинил правоохранительные органы в провокации. По его словам, 30 января, в день, когда Попов ехал в Тамбовский гарнизонный суд, сотрудники ДПС остановили его для прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Попов отказался от прохождения теста, так как опасался опоздать на заседание. Судебные органы первоначально не усмотрели в этом нарушении серьезных оснований, но спустя месяц этот отказ был использован для ужесточения меры пресечения.
Также Буйновский указал на нарушение процедуры в судебном процессе. Заседание по изменению меры пресечения должно было быть открытым, но этого не было сделано, что, по его мнению, является основанием для отмены всех решений суда.
Напомним, Попову вменяется причастность к хищению 1,7 тыс. тонн металлопроката, закупленного военно-гражданской администрацией в Запорожской области.