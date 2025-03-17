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Россиян предупредили о мошеннической схеме с пересчетом квартплаты

Мошенники начали представляться сотрудниками управляющей компании (УК), они звонят россиянам и предлагают пересчитать квартплату. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на МВД России.

Источник: РИА "Новости"

Согласно мошеннической схеме, злоумышленник звонит жертве, представляется сотрудником УК и, под предлогом пересчета квартплаты, выманивает персональные данные. Отмечается, что главной целью аферистов являются пенсионеры.

«Не верьте — это мошенничество», — предупредили в МВД.

Ранее МВД России предупредило пользователей о мошеннических рассылках фишинговых ссылок в которых злоумышленники используют громкие заголовки, связанные с окончанием спецоперации (СВО). В МВД отметили, что в таких рассылках утверждается, что СВО завершится в 2025 году.