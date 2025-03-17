Россиян предупредили о мошеннической схеме с пересчетом квартплаты

Ранее МВД России предупредило пользователей о мошеннических рассылках фишинговых ссылок в которых злоумышленники используют громкие заголовки, связанные с окончанием спецоперации (СВО). В МВД отметили, что в таких рассылках утверждается, что СВО завершится в 2025 году.