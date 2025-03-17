Россиян предупредили о мошеннической схеме с пересчетом квартплаты

Согласно мошеннической схеме, злоумышленник звонит жертве, представляется сотрудником УК и, под предлогом пересчета квартплаты, выманивает персональные данные. Отмечается, что главной целью аферистов являются пенсионеры.
«Не верьте — это мошенничество», — предупредили в МВД.
Ранее МВД России предупредило пользователей о мошеннических рассылках фишинговых ссылок в которых злоумышленники используют громкие заголовки, связанные с окончанием спецоперации (СВО). В МВД отметили, что в таких рассылках утверждается, что СВО завершится в 2025 году.