СК установил обстоятельства убийства члена банды «Трифоновские» в Приморье

По версии следствия, в ночь с 18 на 19 июля 2003 года в районе крупозавода в Дальнереченске Манаков с лицом, у которого он работал телохранителем, в ходе ссоры избили потерпевшего и несколько раз выстрели в него из огнестрельного оружия. После они поместили потерпевшего в багажник его автомобиля и перевезли на территорию бондарного завода, где снова выстрелили в него не менее двух раз, отмечает СУСК. Потерпевший скончался на месте. Фигуранты скрыли тело, а автомобиль сожгли, добавили в СУСК.