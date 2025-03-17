СК установил обстоятельства убийства члена банды «Трифоновские» в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Следователи раскрыли обстоятельства убийства в 2003 году одного из членов банды «Трифоновские» в Приморье, обвиняемый в преступлении задержан в Барнауле, сообщает региональное СУСК РФ.
«Следователи СКР по Приморскому краю установили обстоятельства убийства одного из членов банды “Трифоновские” на территории бондарного завода в городе Дальнереченске в 2003 году. По подозрению в убийстве задержан ранее проживавший в Дальнереченске Евгений Манаков, которому на момент совершения преступления было 24 года. В настоящее время ему предъявлено обвинение в убийстве, совершенное группой лиц (п. “ж” ч. 2 ст. 105 УК РФ)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в ночь с 18 на 19 июля 2003 года в районе крупозавода в Дальнереченске Манаков с лицом, у которого он работал телохранителем, в ходе ссоры избили потерпевшего и несколько раз выстрелили в него из огнестрельного оружия. После они поместили потерпевшего в багажник его автомобиля и перевезли на территорию бондарного завода, где снова выстрелили в него не менее двух раз, отмечает СУСК. Потерпевший скончался на месте. Фигуранты скрыли тело, а автомобиль сожгли, добавили в СУСК.
По данным ведомства, обвиняемый уехал и все эти годы скрывался в Барнауле. Там его задержали в марте 2025 года. Его соучастник — бывший владелец бондарного завода — убит в 2004 году во Владивостоке.
Преступление, в том числе, удалось раскрыть с помощью свидетеля, которого сотрудники приморского уголовного розыска нашли в Комсомольске-на-Амуре, добавили в СУСК.
Манаков заключен под стражу. В ближайшее время его доставят во Владивосток для следственных действий.
По данным следствия, вооруженная банда главы федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина «Трифоновские» действовала в Приморье с начала 1990-х годов. Она нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами, незаконно присваивала доли в коммерческих предприятиях. Уголовное дело на Ясина о бандитизме, убийствах и неуплате налогов на сумму не менее 181 миллиона рублей сейчас рассматривается в суде. Участник банды Игорь Ковальчук был осужден за семь убийств на 14 лет колонии строгого режима. В процессе обжалования ему удалось смягчить наказание до 11 лет 6 месяцев колонии, но Верховный суд отменил это решение.