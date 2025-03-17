NYT: Украина вывела свои войска из-под Курска из-за всестороннего наступления ВС РФ

«ВСУ почти полностью вывели свои войска из Курской области России, завершив наступление. Украинские солдаты на фронте описывают отступление, которое было где-то организованным, а где-то хаотичным, поскольку российские войска прорвали их позиции и вынудили их отступить на приграничную землю», — сообщает газета.