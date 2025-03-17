Жительница Хабаровска незаконно получала выплаты за вымышленного ребенка

Согласно материалам дела, в 2023 году неустановленное лицо по просьбе обвиняемой предоставило в органы ЗАГС Москвы заведомо ложные сведения о рождении ею девочки вне медицинского учреждения. На основании этих данных женщине было выдано свидетельство о рождении ребенка, которого она на самом деле не рожала и не удочеряла.