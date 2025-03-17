Жительница Хабаровска незаконно получала выплаты за вымышленного ребенка

Прокуратура Индустриального района Хабаровска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летней местной жительницы. Она обвиняется в мошенничестве при получении социальных выплат и покушении на мошенничество. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Согласно материалам дела, в 2023 году неустановленное лицо по просьбе обвиняемой предоставило в органы ЗАГС Москвы заведомо ложные сведения о рождении ею девочки вне медицинского учреждения. На основании этих данных женщине было выдано свидетельство о рождении ребенка, которого она на самом деле не рожала и не удочеряла.
Используя поддельный документ, женщина обратилась в государственные учреждения Хабаровска для оформления социальных выплат, связанных с рождением и воспитанием ребенка. С декабря 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 950 тысяч рублей.
Кроме того, женщина пыталась обналичить средства материнского капитала на сумму 232 тысячи рублей, однако ее действия были своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Обвиняемая полностью признала свою вину и частично возместила причиненный ущерб. Уголовное дело направлено в Индустриальный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.