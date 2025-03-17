В Бурятии возбудили дело после нападения собак на человека

С начала месяца в Бурятии это второе нападение собак на человека, о котором стало известно. Еще одной жертвой стала семилетняя девочка — жительница Баргузинского района. На нее напала немецкая овчарка, вырвавшаяся из вольера. Ребенка спасла мимо проезжавшая женщина, в настоящее время школьница находится в больнице.