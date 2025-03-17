В Бурятии возбудили дело после нападения собак на человека

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Глава СК России поручил исполняющему обязанности руководителя следственного управления СК России по Республике Бурятия Антону Золотоеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
По данным МВД по Республике Бурятия, на автодороге в одном километре от улуса Дэдэ — Ичетуй было обнаружено тело 46-летнего местного жителя с признаками переохлаждения и следами нападения собак.
С начала месяца в Бурятии это второе нападение собак на человека, о котором стало известно. Еще одной жертвой стала семилетняя девочка — жительница Баргузинского района. На нее напала немецкая овчарка, вырвавшаяся из вольера. Ребенка спасла мимо проезжавшая женщина, в настоящее время школьница находится в больнице.
Глава Бурятии Алексей Цыденов призвал всех владельцев собак проявлять ответственность и пообещал, что совместно с депутатами Народного хурала рассмотрит вопрос, как повысить ответственность местных жителей за самовыгул животных.